教育局長楊振昇表示，除高中職以下學校二日起不對外開放校園，建議幼兒園的新生座談會或新生家長參觀改為線上或延期辦理。（盧金足攝）

為加強防堵疫情進入校園，台中市長盧秀燕1日宣布，四月二日起，台中市高中職以下學校（含公私立幼兒園）室內外場地，全面暫停對外開放與租借使用，禁止訪客進入，至疫情趨緩為止，請各校張貼公告向民眾妥為說明，並加強宣導與校園消毒，維護校園師生安全，由於近日不少學校舉行運動會，運動會可照常進行，但請家長配合不要入校參與。

盧秀燕下午舉行台中市疫情指揮中心記者會表示，近期國內疫情快速發展，必須優先保護學生、學童安全，由於18歲以下的學生疫苗防護力較不足，12至18歲的學生最多打到第2劑疫苗、12歲以下學童還不能打疫苗，感染風險高；明日起

，台中市高中職以下學校（含公私立幼兒園）防疫措施加嚴

，除了校園場地全面暫停對外開放，也禁止訪客入校（園）。

「台中市校園一定要守護好！」盧秀燕說，全市高中職以下學校明日起不開放校園，實情非得已，近日外縣市多所學校出現確診案例、接觸者而停課，加上清明假期全國民眾在各縣市流動，疫情傳播風險提高，因此市府防患未然加嚴防疫，呼籲市民朋友多加包涵並務必配合市府防疫措施，一同守護校園師生安全。

教育局長楊振昇指出，為避免連續假期後校園發生疫情，市府嚴陣以待，除高中職以下學校明日起不對外開放校園，建議幼兒園的新生座談會或新生家長參觀改為線上或延期辦理。

市府要求各級學校加強宣導師生應落實手部清潔消毒、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護作為，減少不必要移動、活動或集會，連假期間避免出入人多擁擠的場所，如需出入公共場域，應落實實聯制、體溫量測等措施，且提醒師生掌握自身旅遊史及接觸史。

教育局提醒，校園為人群聚集的場所，請各級學校連假後加強師生健康監測，並加強校園公共區域清潔及消毒，請家長在上學前留意孩子健康情形，倘有疑似疫情相關症狀應盡速就醫，前往就醫時勿搭乘大眾運輸工具，落實生病在家休息，不到校上班上課。

校園內師生除體育課與音樂課等教學活動場所需短暫取下口罩外，請全程佩戴口罩；午餐應維持環境通風、使用隔板用餐及避免交談，維護彼此健康安全。

此外，有關台中市某間實驗教育團體今日停課一天，楊振昇說明，該團體某一名老師與確診者足跡重疊，依中央規範僅需自主健康監測，該師昨日接獲「實聯制簡訊」後，已自行到醫療院所進行PCR篩檢，雖篩檢結果為陰性，但該團體審慎起見自行決議今日停課一天清消校園，但未向教育局通報，請該團體盡速辦理校安通報。