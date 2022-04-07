長榮大學1名學生今確診，校方趕緊進行校園大清消。（長榮大學提供／曹婷婷台南傳真）

清明連假一結束，本土新冠肺炎疫情病例數6日新增281例，台南疫情雖相對穩定，但7日包括東區崇明國小、勝利國小及忠孝國中都緊急預防性停課1天，3校學生與家長因連假期間曾接觸確診個案，遭匡列居家隔離，除全校停課1天，居隔學生班級停課2天，全面改採線上教學。另長榮大學1生6日確診，校方也宣布停課至10日。

據了解，台南3所國中小都在6日晚間接獲衛生局通知，因學生連假期間出遊，曾與外縣市確診者的親友接觸，學生、家長因此均遭匡列隔離，3校6日深夜緊急宣布7日預防性停課1天，校園全面展開大清消，學生與家長也已進行PCR採檢。

教育局指出，目前針對這波疫情預防性停課機制為台南所屬學校學生只要有同住家人被匡列，該名學生可請防疫假2天；1班有1名師生被匡列，全班停課2天，全校停課1天進行清消；學校1班只要有1名師生確診，全班停課10天，全校停課3天清消及疫調；若是全校2名師生確診，即全校停課10天。

長榮大學昨6日也傳出學生於清明連假返家與家人團聚後返校，學生家長5日晚間採檢確診，學生被通知採檢後，6日也確診，學生返校後曾接觸室友，室友快篩後呈現陰性，由家屬接回自主健康管理。校方6日下午宣布即日起至10日停課，校園餐廳4月6日至10日一律外帶，禁止內用，校園全面消毒，全校採預防性線上教學。

清明連假新冠肺炎停課匡列確診者線上教學