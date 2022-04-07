民進黨議員轟，把開放責任推給中央政府和學校，讓人懷疑防疫決心和魄力。（吳敏菁攝）

大甲媽遶境往年信徒在沿途校園、宮廟休息，彰化縣府授權各校決定是否開放，民進黨議會黨團7日再批，把開放責任推給中央政府和學校，讓人懷疑防疫決心和魄力，縣府表示，陳時中指揮官6日說「疫情不要跟選舉作連結」言猶在耳，縣府不解為何「順時中」卻慘遭民進黨團批評。

議員賴澤民、尤瑞春、莊陞漢、張欣倩、葉國雄等和代表周君綾等，連袂再批，2022年1月至今，疫情已經累積超過兩千例本土案例，各縣市對防疫政策也都逐漸緊縮，台中市政府和雲林縣政府都已宣布禁止對外開放，唯獨彰化縣政府卻將對外開放推給中央與各校去處理。

賴澤民等表示，國小學生普遍無法施打疫苗，將決策推給學校，讓人覺得縣長面對疫情是不是何種政治考量凌駕專業。

全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱表示，特別從台北到彰化，就是來關心這件事情，孩子最重要，不能因為不適當的措施，造成嚴重的後果。

彰縣府表示，目前沿彰化市中山路的學校，只有國聖國小在非上課時間開放廁所，其他均不對外開放。

彰縣府表示，民進黨團說教育處可以直接宣布開放與否，那教育部不也可以直接宣布開放與否？中央授權各縣市決定，「是不是也是政治考量凌駕於專業考量？」教育部長潘文忠已說「通通不能進是矯枉過正」。

彰縣府表示，請學校在做好防疫措施的前提下自行決定是否開放的作法，除落實校園自主外更完全符合中央的指引規定，中央從疫情爆發以來即不斷大聲疾呼「中央，地方，防疫一條心」，陳時中指揮官6日說「疫情不要跟選舉作連結」言猶在耳，不解為何「順時中」卻慘遭民進黨團批評。