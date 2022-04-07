針對指揮中心評估將居檢縮至7天，及放寬停課標準或用快篩來取代停課，新北市長侯友宜今在疫情說明會表示，這兩個議題都涉及到中央權限，當邊境居隔從14天降到10天，這4天就一定會有陽性確診個案變成漏網之魚，邊境開放過程中又要兼顧經濟，誠如行政院長蘇貞昌所說，只要採取更開放及要維護經濟體系，當然確診數目就會往上升，行政院跟地方都有這樣的看法。

侯友宜說，邊境開放中央做了決定，境內管控就要負起責任，強調防疫一條心，每個人扮演角色不同，中央做了決定，地方一定要通力合作，把傷害降到最低，就像在宅照顧，地方一定會相關問題準備好，等中央指引下來就推進。防疫不分你跟我，要同心齊力，中央政策只要清楚，各縣市同一方向做，才能讓疫情得更穩。

侯友宜說，包括停課標準，中央在做停課標準前，可以跟地方做充分討論，大家都有一致性，這樣會比較適當，中央訂了標準後，大家一體適用，同心齊力面對一個問題一起來解決，個案可採彈性處理，強調防疫其實就是努力好好做，每人分工合作，把事情做好，中央在改變過程中，雖然會到衝擊，我們都願意接受，只要大家同心齊力、一起努力就好，這是他不變的原則。