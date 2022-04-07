台南資深媒體人姚正玉爭取國民黨台南市第8選區（中西區、北區）市議員提名，由於將面臨黨內初選，她積極尋求曝光，近來陸續懸掛4面競選看板，未料，其中1面高掛南門路、府前路口劍橋南商文教會館外牆的看板，遭檢舉「政治介入校園」，今天已遭撤下。

台南高商今天表示，該文教會館去年7、8月重新招標，目前整修中，尚未營業，須待申請旅館執照及正式營業後，才能恢復懸掛廣告，預計暑假會開始營運，因此，這段期間都不得懸掛任何新廣告，不只藍營參選人廣告遭撤，綠營市議員廣告也同樣撤下。至於有人質疑何以目前外牆仍有廣告？學校表示，這是去年就簽約的廣告合約，因合約未到期，仍可繼續高掛到期滿。

姚正玉說，該面廣告外牆為南商委外給廣告公司經營，她上個月向廣告公司承租劍橋南商文教會館外牆，3月10日掛上看板，然而今天已遭拆除。她說，據廣告公司表示，近來南商被「檢舉」外牆掛競選看板，有政治介入校園的疑慮，要求校方處理。

她不解說，該會館大樓位於南門、府前路口，非屬校園範疇，且外牆廣告面對大馬路也非校園，居然會遭有心人拿「政治介入校園」無限上綱？她說，該大樓歷來無論出租經營店家、旅館，外牆懸掛各式商業廣告相安無事，均屬合法商業行為，沒想到現在卻被有心有力人士政治化，向學校施壓。

台南高商則說明，該文教會館去年7、8月已到期，須重新招標，也由劍橋飯店得標，不過，因過去為學生實習場所，尚未取得旅館執照，這次招標也要求劍橋須先申請到旅館執照，才能正式營業，這段期間因未營業，不得掛上任何新廣告，沒有針對性。至於仍繼續掛著的廣告，則因合約未到期，期限到了也會卸下。