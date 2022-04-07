台北科技大學今天表示，4月５日接獲衛生單位通知，有1位學生當日確診，已通知共同修課同學，13日前不得進入校園，改為遠距上課：另世新大學累計6位學生確診，因此線上教學將延至17日。

北科大表示，這位同學因父母3月31日確診，開始居家隔離，4月5日為居隔第5日，同學也確診。此同學最後一次進入校園為3月30日，昨日4月6為全校學生補假日，學校第一時間已通知當日共同修課的同學及老師立即進行自主健康管理，6日至13日期間不得進入校園，改為遠距上課。

北科大說，針對此同學校內足跡，學校已於昨日上午完成上課教室、實驗室及活動場域的清消，確保校園環境健康安全。

而世新大學學生確診狀況也持續增加，目前已累計到6人。世新大學在官網公告，原定4月12日恢復到校正常上課，經防疫小組會議決議，將持續遠距教學至4月17日，4月18日起恢復實體課程。