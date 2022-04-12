據新華社報導，吉林省最大方艙醫院（吉林市第五方艙醫院）今（12日）下午實現清艙。這家有16棟樓、運轉30天、最高峰時容納5000多名患者的方艙醫院，由吉林市職業教育園區臨時改建，截至4月11日，該方艙醫院累計收治患者8017人。

吉林省昨（11日）召開的疫情防控新聞發佈會上，相關負責人表示，吉林省將根據疫情防控形勢發展，穩妥有序推動復工復產，按照分區分級分類、有序有力有效原則，逐步推進商貿企業復商復市。

大陸央廣網報導，今（12日）吉林市疫情防控工作新聞發佈會上消息稱，吉林市連續11天出院和解除隔離醫學觀察人數超過新增人數。

4月11日0時—24時，吉林市新增本土確診病例82例，新增本土無症狀感染者25例。以上人員均為管控期間篩查新冠病毒核酸陽性感染者，均已轉入定點醫療機構隔離救治。

4月11日0時—24時，吉林市新增治癒出院確診病例291例，新增解除隔離醫學觀察無症狀感染者420例。截至目前，累計治癒出院和解除隔離醫學觀察20277人，占病例總數的75.2％以上。