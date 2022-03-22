女星薔薔在節目上常有豪邁發言，直爽不作做的作風深受粉絲喜愛，昨日（21日）薔薔在臉書上說自己的Instagram上週日開始，突然被停用，粉絲搜尋不到她，因為沒有申請藍勾勾，所以不知道能不能救回來，薔薔說自己沒有放什麼違反規定的貼文，最後一則貼文還是火鍋，言詞間能感受無奈心情；薔薔推測自己應該是被惡意檢舉才帳號異常，她請大家幫忙，幫她拿回帳號的人，送出萬元五星級飯店一天，豪氣發言備受矚目。

昨日（21日）薔薔在臉書發文，說自己的Instagram出現異常，「上週日開始ig忽然被停用，我沒有post違反規定的貼文。」，而她難過地說因為她沒有申請Instagram的名人認證，所以沒辦法立刻向Instagram反應問題，同時她也喊冤，自己都沒有違反規定，怎麼突然被停權，「最後的限動是火鍋，就莫名被停了，疑似被惡意檢舉，大家一起幫忙」

據悉，薔薔家境優渥，父親是全台最大的中古車行老闆，身家至少有30億，可以說是含著金湯匙出身的富二代。薔薔帳號不見，她表示幫忙找回帳號的人，抽一個人送價值萬元的五星級飯店一天，「本人說到做到」，強調自己的誠信。

近期薔薔在自己的Youtube頻道推出新片，帶著愛狗「栗子」和巴西天菜「舞陽」在象山約會，爬山途中薔薔一度累到喘不過氣，被舞陽說這麼健康的身材白長了。登頂後薔薔展露原始本性，當眾扒開舞陽上衣，露出健美好身材。下山時薔薔被許多來爬山的民眾認出，她熱情地主動和對方握手，可見她在台灣的高人氣。