33歲女神拐拐（許采晴）擁有精緻面孔與魔鬼身材，曾獲網友票選為「2014年網友心中的10大網拍女神」第一名，2016年參演由王心凌、黃鴻升主演的電影《風雲高手》，去年再度參演電影《山中森林》，同時斜槓自創運動內衣品牌，生活多采多姿。日前拐拐揪一眾姊妹去泡溫泉度假，比基尼展現火辣曲線，吸引網友目光。

拐拐近期與藝人好友們一起出遊，包括藝人斯亞、蘇心寧、「千年一遇空姐」Rita（高鈺雯）、崔咪到淡水的渡假飯店泡湯，拐拐換上豹紋款比基尼，胸上兩塊布料只靠銀環支撐，然而上圍太豐滿導致拐拐的南半球「掉出來」，成為照片中的一大亮點。

此外「千年一遇空姐」Rita（高鈺雯）在Instagram上分享照片，她身穿拐拐運動內衣品牌的泳裝產品，用行動來力挺好姊妹。Rita不吝嗇秀出好身材，她穿著黑色扣環款比基尼，全身上下沒有一絲贅肉，甚至加碼放送胸前兩粒車頭燈，模樣相當性感。

不少網友在Rita貼文底下留言「哇，性感迷人」、「辣爆了」、「就愛辣辣泳裝」、「無瑕疵的女神」、「太辣太犯規啦」、「噴鼻血」、「超辣，超顯身材的」。

去年Rita過生日被求婚成功，30歲的她升格準人妻。Rita當天亮麗現身，不久後就被戴上眼罩，由她的藝人閨密拐拐及星友張立東帶領著，走到看得見101大樓的屋頂上，她的男友抱著玫瑰花及鑽戒站在布置成粉紅色的會場上，在眾人面前單膝跪下跟女友求婚，Rita驚喜到不行，露出招牌甜美笑容，說出：「我願意」，Rita事後也更新了社群狀態，宣布「邁向人生的下一個階段～我很開心」，這次姐妹聚會健身教練老公也有去，倆人感情相當穩定，羨煞旁人。