藝人瑤瑤（黃喬歆）自綜藝節目《我愛黑澀會》出道後，便憑著亮麗外表與直爽的傻大姊個性受到大批觀眾的喜愛，成為各大綜藝節目的常客。而經常透過社群媒體與粉絲互動分享生活的她，昨（22）日突然曬出一系列火辣泳裝照，大秀前凸後翹的好身材，引起網友們暴動。

瑤瑤昨日在IG上PO文表示「太陽去哪了？在這啦」並曬出一系列在泳池畔上所拍攝的照片。照片中只見瑤瑤對著鏡頭嘟嘴或露出甜美的微笑，而她身上所穿繞脖式性感比基尼疑似包不住豐滿的上圍曲線，使她在自拍及彎腰時火辣雙峰及纖細好身材一覽無遺，瞬間電暈一票網友，紛紛留言「為什麼愛心只能按一次」、「身材超好」、「也太大了吧」、「要噴鼻血了」、「你說呢？我是覺得太陽它被藍紫色的布包住了」、「鼻血差點噴出來」，演藝圈好友劉涵竹、琳妲看到後也忍不住表示「好猛啊」、「我的鼻血」、「好辣，好喜歡」。

事實上，外表亮麗、身材火辣的瑤瑤，雖從不吝嗇展現好身材，但私底下的她卻對理財相當保守、節省，先前上節目時就曾分享，她為了能盡早存到人生的第一桶金，平常錄影都會提早出門搭公車，在疫情爆發後更練就騎共享機車上通告的習慣，甚至連馬桶漏水，都寧願自己拿板手手動沖水也不找人來修，讓姊姊Apple完全看不下去，認為她常常省過頭。