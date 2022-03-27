知名女主播張雅琴今(27)日在臉書表示，她上完皮拉提斯課，冒著雨去士林夜市的小7買東西，出來後走了一段路才發現，右邊口袋裡的一疊鈔票不見了，最後結局讓她嚇傻，直呼「這就是台灣人…蠻震撼的」。

張雅琴指出，發現口袋裡的錢不見了以後，她回想可能是在小7刷實名制拿手機的時候，錢掉出來了，雖然完全不抱可以找回來的希望，但她還是想折回去問問看。

張雅琴分享發生在自己身上的真實故事。(圖/截自張雅琴臉書)

於是她回到剛才買東西的那家小7，向店長問道：「我想問一個很笨的問題，請問有人撿到錢嗎？」不料櫃檯人員竟立刻回答「有，客人撿到的」，店員一打開收銀機，就看到她掉的700元在裡面，被折成一疊。

沒想到拾金不昧的真實故事竟在她眼前發生，張雅琴忍不住說「我真心覺得這是奇蹟」，對於有人撿到錢會交給收銀員，而收銀員也準備好等失者來問，讓她直呼「這就是台灣人的善良可愛！真實事件親身感受，蠻震撼的」。

貼文一出立刻吸引上萬人按讚，網友紛紛回應「這善心人士真棒」、「我還有過整個錢包掉在7-11櫃台的，裡面有兩萬多塊，再回去找的時候1分都不少」、「我也有過掉3張信用卡+1張金融卡找回的經驗，台灣人善的循環」、「善良的人還是很多」、「是我也會做同樣的事」、「這才是台灣最美的風景，可愛的人」，事後張雅琴也更新貼文表示，看到大家的留言更感動了。