宏正自動科技（6277）長期持續投資人才培育與發展，日前宣布加入「TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，成為台灣人才永續行動企業成員，承諾實踐人才永續行動的六大構面，並將此視為公司營運發展的關鍵目標。

宏正自動科技董事長陳尚仲表示，宏正長期以實際行動支持人才永續發展，承諾做到落實薪資平權、尊重與包容每位員工的原生背景、定期舉行勞資會議檢視勞資雙方需求，並高度重視人才的學習發展。

陳尚仲進一步指出，因應ESG（環境保護、社會責任、公司治理）趨勢、全球企業對人才社會責任的看重，台灣社會人才的競爭力需要持續強化，尤其受到新冠肺炎的衝擊，全球進入工作大重組的時代，也同時伴隨著離職潮、缺工荒以及供應鏈危機等狀況，造成人力資源的大量匱乏，影響遍及全球企業，因此宏正決心加入「台灣人才永續行動聯盟」，希望能透過實際行動，影響更多企業共同參與，為台灣人才發展努力，強化國家競爭力。

宏正重視人才的長期發展，除了透過定期規劃與舉辦員工教育訓練（管理職能、趨勢講座、專業職能、 核心價值、達人講座、自我成長等）與健康樂活講座，幫助員工建立完善且專業的訓練，更建立專屬數位學習「人資e學院」網路學習平台，打造線上線下全方位的學習型組織，為內部知識傳承建立永續基礎。

此外，堪稱業界幸福企業的宏正，也給予員工優於法令的福利措施，包括在生育補助部分每胎12萬元、8天的產檢假及陪產假，還有其他如生日假、志工假、企業家庭日以及各式員工關係活動，期望能為每位宏正員工創造更好的職涯發展與未來。