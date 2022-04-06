路透報導，美國晶片大廠英特爾（Intel）5日（周二）宣布將暫停俄羅斯營運，加入西方企業譴責俄羅斯並且撤出該國的行列。

英特爾上月已停止出貨予俄羅斯與白俄羅斯的客戶，表示啟動業務持續措施，俾以將全球營運所受的影響降到最低。

英特爾提到，該公司一直投入全球譴責俄羅斯向烏克蘭開戰的行列，呼籲盡速歸回和平。

IBM也已暫停對俄羅斯的出貨，因應烏克蘭要求美國雲端運算和軟體公司中斷與俄業務的呼求。