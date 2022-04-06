英特爾宣布暫停俄羅斯營運 14:232022/04/06 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，美國晶片大廠英特爾（Intel）5日（周二）宣布將暫停俄羅斯營運，加入西方企業譴責俄羅斯並且撤出該國的行列。 英特爾上月已停止出貨予俄羅斯與白俄羅斯的客戶，表示啟動業務持續措施，俾以將全球營運所受的影響降到最低。 英特爾提到，該公司一直投入全球譴責俄羅斯向烏克蘭開戰的行列，呼籲盡速歸回和平。 IBM也已暫停對俄羅斯的出貨，因應烏克蘭要求美國雲端運算和軟體公司中斷與俄業務的呼求。 英特爾CEO訪亞洲 可能拜會台積電 美禁俄動用存美外匯償債 #全球 #俄羅斯 #英特爾 #暫停 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基辛格 傳將再訪台積 04:102022/04/06 財經要聞 大陸國企被爆 低價採購俄液化天然氣 04:102022/04/06 國際大事 群益道瓊美國地產ETF 本利雙收 04:102022/04/06 投資理財 匯率期貨趨勢專欄－美元指數漲勢再起 04:102022/04/06 證券．權證 歐洲擬出狠招禁俄煤 美媒警告3大毀滅性代價 全球恐陪葬 14:002022/04/06 財經 《國際經濟》油價攀高 俄羅斯預計4月能源多賺96億美元 11:282022/04/06 財經 信用卡支付系統被切斷 俄急向陸求助： 微芯片短缺有救了 08:522022/04/06 兩岸 美將領曝中俄威脅嚴重 世界大戰可能性劇增 10:062022/04/06 國際 美國無力支配世界 04:102022/04/06 時論廣場 歐制裁俄石油仍分歧 誰還在進口俄羅斯原油？ 11:532022/04/06 國際 普丁為何選在2／24開戰？台大教授一句話驚爆「關鍵內幕」 14:002022/04/06 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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