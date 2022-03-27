國內今（27）日新增83例本土個案，創去年六月以來新紀錄，面對本土疫情再起，北市聯醫醫師陳昶宇憂心，如果這波擋不住，台灣之後就會步向南韓，甚至香港一樣的道路，呼籲國人快做好3件事。

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布，本土病例新增83例，合計境外移入破200例確診，創10個月來新高。陳昶宇在臉書表示，一周前境外暴增為120例時就曾提過，本土病例遲早也會暴增，這種入境確診數量，邊境不可能永遠守住。

至於接下來狀況如何？陳昶宇說，真的也只能且戰且走，如果這波擋不住，台灣之後就會步向南韓，甚至香港一樣的道路，雖然已有前車之鑑，應該會做好輕重症分流，但醫療體系是否真能負荷，看來還是個未知數。

陳昶宇呼籲50歲以上、甚至40歲以上，還有合併慢性疾病的民眾，儘速去打第三劑疫苗，因為疫苗生效也要兩周的時間，若第三劑打好打滿將可降低重症死亡風險；此外，勤洗手、戴口罩也很重要，除了吃飯及少數活動外，都盡量要戴好口罩。

陳昶宇透露，台灣醫療在健保的摧殘下，短期內備援緩衝容忍空間本來就很小，才會造成去年疫情爆發時傷亡慘重，這是系統性的問題，如果像香港、南韓、日本這種爆發程度，台灣醫療能撐住的機率恐怕不高。