昨日新增104例本土個案，一名網友表示，清明連假會有大量人流移動，假期結束後可能會導致疫情爆發，「連假結束後升三級機率是多少？」貼文曝光後，鄉民一致認為不會升三級，因多數人都已打疫苗，感染後都是輕症，更有人嘲諷，「再升三級會變成國際笑柄」。

原PO昨（1）日於PTT八卦板指出，才要放清明連假，本土確診個案就飆破百例，再加上連假期間大量的人流移動，令他擔憂地問，「照這個疫情發展，連假結束後升三級機率是多少？」

疑問曝光後，引發網友議論，「疫苗都打了，不會給升三級啦」、「不會升啦！但可能會有新名詞，類三級或準三級？」、「都已經流感化了，還升三級？不被全世界笑死？」、「升三級變國際笑柄」、「比流感致死率還低是要升什麼」、「疫苗都打了，要升三級你自己自己升」、「都說不分級了，哪來的三級」。

陳時中昨日也在記者會中說，以目前疫情發展來看，都沒有考慮要升級警戒，病毒傳播速度當然很快，但感染後的都是輕症為主，現階段只要把醫療量能準備好，就能夠因應未來的變化，提醒民眾要持續把口罩戴好、勤洗手、保持社交距離。另外他也提及，近來有許多確診個案染疫後，即時通知接觸友人去篩檢，自主應變在疫情中是非常重要的事。