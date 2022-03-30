國內疫情多點散發，小兒科醫師張博揚表示，要新冠疫情在台灣告一段落，就是要全台灣人感染一次，因為打完第三劑疫苗幾個月後，抗體會迅速下降，若在體內抗體濃度最高時，自然染疫「就完美了」，他直言，此時不開國門，還要等3個月後抗體下降嗎？

張博揚今（30）日於個人診所粉專表示，新冠肺炎就是要全台灣人感染Omicron或其他變種病毒才會告一段落，因為單純施打完整三劑疫苗幾個月後，抗體會迅速下降，只有疫苗加上自然染疫的抗體濃度才能堅持最久。

兒科醫師在診所粉專發表自身看法。（圖／翻攝自診所粉專）

張博揚指出，變種病毒最厲害的2個特性是高傳播力與免疫逃脫性，它知道若讓感染的宿主死亡，就無法再將病毒傳播給他人，絕大多數人感染Omincron都是無症狀或輕症，張博揚認為打完第三劑體內抗體濃度處於高檔時，來個自然感染就完美了，「此時不開國門，還要等3個月後抗體下降嗎？」

另外，最後一期1922預約疫苗已在3月28日開打，有不少人預約卻沒依約定時間接種，張博揚也忍不住痛罵，很多人約了不去打，疫苗解凍時限到了就必須銷毀，「我們丟了多少疫苗你們知道嗎？給他們錢叫他們來打沒用，要他們掏錢才行。」更表示之後想打疫苗的民眾，要辛苦一點自行到接種站才能施打。

張博揚說，診所目前僅剩單劑型高端疫苗可以隨到隨打，全數施打完後就會斷貨，輝瑞／BNT也已打完，一瓶莫德納若只打3至4人太浪費，集中施打是勢在必行。