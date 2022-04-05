今（5）日國內新冠肺炎本土確診新增216人，創下今年新高，但連假期間各地景點仍出現不少人潮，就有網友好奇「本土要幾例才覺得疫情嚴重了」引發討論，有人認為單日確診數破千是門檻，也有人覺得重症死亡率變高，才有機會激起民眾警戒。

一名網友在PTT八卦板發文表示，新冠肺炎單日確診數最近突然跳到100多，今天又200了，但感覺大家都沒什麼感覺，好奇「是因為都打過疫苗，然後重症才不到1%的關係嗎？要到多少例才有感？」

貼文引發網友討論，不少人認為單日確診數要破千，「破千啦」、「1000以下算安全」、「至少要破千吧，現在一兩百都小case」、「沒超越去年雙北，真的沒啥好怕」、「每天流感幾百例時你會害怕？」、「打疫苗了怕什麼」。

另外有網友點出關鍵數字不是確診數，而是重症數、死亡數，「單日死亡破十吧」、「單日死亡破十，真的」、「一天死亡10例，我就支持加嚴」、「起碼要死亡20例，包準有感」、「重症變多我才會覺得嚴重」、「每日重症100才有感覺」、「要看重症比例，醫療負荷量，不是看幾例」。

也有網友抱怨，目前台灣防疫政策欠缺標準來控制，全都是滾動式的，「舊式的防疫警戒標準，上面的指示標準是清楚的，什麼情況下、多少人、幾個傳染鏈會升級」，反觀現在沒有要共存，至少新的分級、量化和計畫要做好，才不會讓民眾不知所措。