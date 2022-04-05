新北市長侯友宜今天呼籲中央啟動在宅照顧指引，新北市副市長劉和然補充，輕症無症狀現在是送集中檢疫中心等地，但若一個家庭分送不同地區，有人到防疫旅館沒多久就確診，既然要開放邊境與經濟兼顧，就要讓人民生活如常，要有一套指引讓家人還有民眾有所依循，才不會家庭因為疫情四散。

被問到是否認為應該與病毒共存，新北市衛生局長陳潤秋說，現在就有分流，輕症、無症狀進入集中檢疫中心，希望穩定沒有症狀病人就啟動在宅，但要有一個很好的中心，給予在宅照顧的諮詢，不要離開家就不會家染給外面的人。

侯友宜表示，Omicron傳播很快，因為多數都是輕症確診者，以家為單位的在宅照顧，可讓醫療量能集中照顧中重症、高危險族群，新北去年也有研究一些科技照顧方式，會不斷創新，結合在宅照顧，只要中央有相關指引下來，地方就可以依循。

侯友宜也說，鼓勵大家篩檢，對於篩檢出來都是輕症、無症狀者，利用在宅照顧，才不會衝擊醫療體系，也讓大家願意出來篩檢。