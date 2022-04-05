【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】疫情升溫！新北市板橋區某國中宣布因為一位學生被中央流行疫情指揮中心列為「嚴重特殊傳染性肺炎」確定病例，依規定實施該班級停課。

位於板橋中心的這所國中4月5日緊急發出書面通知指出，目前只有一個班級停課，其他班級並無停課，也就是4月6日要正常上課，並且強調「為了避免您的擔心，校內已立即安排最境消毒作業，同時加強體溫量測及消毒頻率。另，依規定暫停各項大型活動、班際活動、社圖活動等，並取消以跑班方式授課，將依疫情發展情形及教育局最新指示滾動式修正辦理。

這所國中針對被隔離者也特別強調，根據中央疫情指揮中心的指示，部分師生為確診個案的接觸者，已經被要求居家隔離，需要留在家中注意自身健康狀況。居家隔離者若沒有發病，不具有傳染疾病給別人的能力，即便曾經與他們接觸過的師生，也不用擔心，保持正常生活即可。

學校在聲明中溫情喊話：疫情期間，停課的學生心理上承擔了不少壓力，呼籲防疫需要大家齊心付出，讓我們將擔心轉化為祝福，讓我們以支持取代猜測與打聽，一同維護應有的隱私空間，讓孩子安心度過這段期間，也讓我們共同度過這段艱辛的防疫期，盡快回歸正常生活，衷心感謝您的體諒與協助。