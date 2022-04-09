84歲「阿姑」周遊和小10歲老公李朝永是演藝圈中的神鵰俠侶，2017年兩人挺過「獅奶」小三風暴後，感情更加甜蜜。昨(8日)卻驚傳周遊緊急進醫院，媒體求證李朝永夫妻，對方表示身體無大礙，只是做例行性檢查，周遊也嘆因疫情急速升溫，原本要舉行的春酒和電影活動都被迫取消。

周遊去年8月開心和少部分親友過生日，當時她表示令她最開心的是夫妻倆獲邀擔任泰國普吉島觀光大使，「這個邀請是我最好的生日禮物，我當然很想去，但是一定要先打完兩劑疫苗」，她更許下心願盼永遠身體健康、快樂，她多年來退而不休，不但設立周遊獅子會、明星獅子會，也在大學當教授，生活十分充實有活力，「我愈忙，對身體愈好，我站著上課2小時沒問題，其他人像盛竹如還要坐著」。

今年初周遊、李朝永夫婦聯袂出席國家電影及視聽文化中心舉辦的「島嶼江湖：武俠在台灣」特展，談到當年定情的代表作《神鵰俠侶》，李朝永更分享當時規定嚴格，原本自己都稱呼周遊「姑姑」，新聞局怕外界會以為他們「亂倫」，認為姑姑怎麼可以跟過兒談戀愛，後來他才改口喊「女友」。

據《聯合新聞網》報導，周遊最近傳出身體欠安，被人目擊出現在醫院，她澄清沒事只是做例行的檢查，原本昨晚她計畫在典華舉辦春酒晚會，原本邀了500多人參與，最終只有不到200人確定參加，因故選擇取消，嘆疫情高峰嚴重影響生活，近日她也本來決定辦電影活動順便做公益，也緊急喊卡，只能靜待這波高峰過去。

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