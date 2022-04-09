上海疫情嚴峻，每天單日確診人數幾乎都破萬，官方雖全面封城，但檢測量能不足，導致城市失序。在滬陸生與台青均表示，當前最嚴重的問題在於物資缺乏，蔬菜等食物供給不足，迫使當地人每天都在搶菜，總擔心下一餐沒著落。而外送平台也全部關閉，只能依靠管委會向超市團購，老百姓生活苦不堪言。

在滬工作已久的台青M表示，本次上海疫情管控不佳，導致搶食物還有核算檢測失序等情況不斷上演，在於基層動員能力不足，專業人員與設備都不足夠，排隊完成檢測的時間，總長達半天以上。

M也說，除了檢測量能出問題，另一個導致上海民眾焦躁不安的原因，在於民生物資嚴重缺乏，「買菜成為現在生活最大挑戰」。

已在台灣完成學業並返回上海老家的畢業陸生小Y指出，由於現在民生物資已無法再由上海本地供應，幾乎都從外地運進來，貨品有限，「上海市民每天都在搶菜，也不一定搶得到」，甚至還常常發生，有貨也無法搶的情況。

「台灣人常說吃飯皇帝大，最擔心的還是明天吃的」，小Y指出，外送平台已全斷，所以現在不會煮飯很麻煩。不過他家中的生活起居沒有受到影響，即在這波疫情爆發前，已屯買好不少食物，所以三餐都自行料理。

由於上海已封城，民眾除了倒垃圾，平時是不能出門的，「下樓走動都不行」，外界好奇如何採買？小Y說，現在政府的作法是開放幾個超市團購，並讓小區居民「湊團」，湊足了人數，便能開團，之後再將相關資訊提供給居委會，居委會再將青單發給超市，超市會依照份數，逐一將貨品送達各家。

眼見消費過程十分繁瑣，問及從開團至拿到貨品要多久時間？小Y說：「一天之內就可以搞定，今天下單，明天到」，效率還算不錯。

而民眾如果生病，小Y說，也是採取與團購類似的模式，必須先打電話向居委會報備，或是打急救電話120，還是能夠到醫院看病。

小Y另外也提到，上海已全市停擺運作，經濟打擊相當大，像是必須到工廠上班的人與民工等等，不可能採取居家工作，「比我年長的人還要還房貸，會比較辛苦，不工作哪來的錢呢？」

「上海市民這幾天長期密閉，心情很不好」，小Y無奈地說，還好上海民眾的自救能力很強，人人都懂得使用微信溝通與解決各種問題，這是唯一值得慶幸的事。