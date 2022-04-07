俄烏衝突持續進行下，原物料大漲加上供應面隨時可能會斷炊，韓國政府表示，當地水泥業者已決定在4月開始這3個月內，將整體季產能提升35%。
韓國上上下下正積極投入各項硬體建設中，水泥使用量本來就大，現在又爆發俄烏戰爭，市場擔心生產水泥的煙煤可能隨時斷貨，屆時許多工程勢必被迫停擺，故才會有此增產計畫。
韓國政府統計，目前當地有7家主要水泥供應商，同意在第2季生產377萬噸，水泥產能可望較2022年首季多增35.7%。為滿足內需市場，在水泥出口前，韓國政府也先預留給當地約38萬噸。
至於生產水泥的煙煤方面，韓國水泥公司積極調整全球進貨管道。以2021年第1季占有率高達75%的俄羅斯來說，2022年第1季已大幅降至54%左右。同時，從澳洲來的進口量也從25%增至46%，以彌補不足的缺口。
就長期來說，有部分韓國水泥廠商已改用較環保生產方式，並減少傳統重度依賴這種燃燒品質遜於無煙煤的軟煤。當地政府為鼓勵此舉，將從2023年開始到2030年，專案專款撥出9306億韓元，約7.6億美元來表達支持之意。
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