本土疫情遍地開花，該堅持本土清零或選擇和病毒共存，各界看法不一，北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇認為，爭論這些都沒有意義，因為現在最重要的是求疫情平穩，他也公開醫院內部指示，今起院內避免集中會議、採取用餐分流、人員也要避免跨區移動，「醫院內部提高警戒了」。

姜冠宇昨（27）日於個人臉書粉專指出，本土昨一口氣增加83例，看起來是對社區提前的警示，而指揮中心昨也立刻緊縮防疫管制，要求有陪侍的歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒吧、酒家、酒店、理容院等9大娛樂場所，不論是顧客或員工都要接種完3劑疫苗，且在4月底前員工每周都要篩檢一次 。

姜冠宇表示，看到很多人在爭論台灣該本土清零或選擇和病毒共存，他認為「這些都沒有意義」，因為現在最重要的是力求疫情平穩，這才是成功適應病毒。同時他也公開自己服務的北市聯醫內部指示，院長下達命令說，今日起院內提高防疫等級，包括避免集中會議、用餐分流、人員避免跨區移動等，「醫院內部提高警戒了」。

姜冠宇提醒，民眾自己出門要小心，現在起口罩要戴緊，也要減少去不特定交流的場所，若本土接下來幾天的變化，呈現指數型上升，那就是疫情真正爆發了。