本土暴增83例！合計境外破200確診 創10個月來新高

疫情指揮中心公布今日新增83例本土，國內疫情多點爆發，一名網友表示，入境檢疫從14天縮減到10天後，社區開始出現不明案例，從24日開始本土確診數又重回雙位數，若台灣繼續放寬防疫措施，與病毒共存，依韓國的染疫死亡率推算，台灣可能會有6千人死亡，貼文曝光後，有網友說，許多幼兒和兒童還無法接種疫苗，若放寬措施，最不能接受的就是家長。

原PO今（27）日於PTT八卦板指出，國內疫情升溫其實有跡可循，自從3月17日起入境檢疫14天縮減至10天後，社區開始出現不明感染案例，從24日新增15例後，25日也增加14例、26日21例，今天則是一口氣暴增83例，照這樣下去，每天確診人數破萬都有可能。

原PO提韓國的例子表示，韓國有20%的人口感染新冠肺炎，有0.14%感染後死亡，依照這個比率換算，若台灣和病毒共存，可能會奪走6千條人命，令他忍不住好奇問，「那些一直喊放寬防疫措施的人，真的能接受嗎？」

文章上線後，引發鄉民熱烈回應，「很多小孩都無法打疫苗，到底是要放寬什麼？」、「很多小孩都沒有打疫苗，一開放會完蛋」、「小孩沒辦打疫苗啊！不舒服也不太會表達，染疫後的後遺症誰來負責任？」、「我們這些大人們就算了，幼童他們的人生才剛開始，還有一輩子要走，染疫怎辦？」、「台灣新生兒出生率世界低，而且死亡率在你眼裡只是數字，在父母眼裡都是一個活生生的人，家長不會接受的」。

留言中也有人持反對意見，「都打滿3劑疫苗了，總不能一輩子這樣過生活」、「解封跟國際接軌，把大家的生活顧好比較實在」、「新冠病毒變種到現在，都已經輕症化或無症狀了，大家在怕什麼？」、「我是覺得要就解封，不要就升三級，這樣做半套真的四不像」、「「清零、恐慌牌打這麼久了，現在再打效果已疲乏，大家不買單了啦」。