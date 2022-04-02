日前蔡英文總統致函梵蒂岡方濟各教宗，回應方濟各教宗2022年世界和平日的講話。其中有一段：「The year 2022 marks the 80th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Taiwan and the Holy See」（2022年是台灣與羅馬教廷建立外交關係80週年）。

這段話是相當嚴重有問題的，不知是由總統府還是外交部為蔡總統寫了這封信，可以說是與歷史不符。因八十年前台灣還是日本統治期間，如何與梵蒂岡教廷建交？正確的寫法是中華民國與羅馬教廷（Holy See）建交八十年。

教廷對我國駐梵蒂岡大使館為「中國駐教廷大使館」，稱我駐梵蒂岡大使為「中國駐教廷大使」。梵蒂岡教廷的外交部視我駐教廷大使是代表全中國的大使。同樣教廷駐台北的大使館，稱「教廷駐中國大使館」（Apostolic Nunciature to China）,而非「教廷駐中華民國大使館」。

1996 年年底，我國三度洽請教廷當局正名為「中華民國駐教廷大使館」，但教廷方面均以易引起外界揣測為由，以非外交文件的書面回覆婉拒。後來我駐教廷大使館改用「中華民國（台灣）駐教廷大使館」的名牌，但教廷的外交名錄迄今無絲毫變動。

如今蔡英文總統致教廷方濟各教宗的函件，將自己的國家名稱改為台灣，是非常嚴重的舉措，甚至可以說是違憲。另外一方面，此一舉動，是改變中華民國現狀，不利兩岸關係的發展，並違背蔡英文總統自己的「維持現狀」的諾言。

外交文書應是非常嚴謹的，更何況是自書的國名。總統府或外交部的幕僚寫這封致教廷方濟各教宗的信件，是出於疏忽，還是有意為之？蔡總統應查明，給予國人有所交代。

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