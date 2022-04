日前蔡英文總統致函梵蒂岡方濟各教宗,回應方濟各教宗2022年世界和平日的講話。其中有一段:「The year 2022 marks the 80th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Taiwan and the Holy See」(2022年是台灣與羅馬教廷建立外交關係80週年)。

這段話是相當嚴重有問題的,不知是由總統府還是外交部為蔡總統寫了這封信,可以說是與歷史不符。因八十年前台灣還是日本統治期間,如何與梵蒂岡教廷建交?正確的寫法是中華民國與羅馬教廷(Holy See)建交八十年。

教廷對我國駐梵蒂岡大使館為「中國駐教廷大使館」,稱我駐梵蒂岡大使為「中國駐教廷大使」。梵蒂岡教廷的外交部視我駐教廷大使是代表全中國的大使。同樣教廷駐台北的大使館,稱「教廷駐中國大使館」(Apostolic Nunciature to China),而非「教廷駐中華民國大使館」。

1996 年年底,我國三度洽請教廷當局正名為「中華民國駐教廷大使館」,但教廷方面均以易引起外界揣測為由,以非外交文件的書面回覆婉拒。後來我駐教廷大使館改用「中華民國(台灣)駐教廷大使館」的名牌,但教廷的外交名錄迄今無絲毫變動。

如今蔡英文總統致教廷方濟各教宗的函件,將自己的國家名稱改為台灣,是非常嚴重的舉措,甚至可以說是違憲。另外一方面,此一舉動,是改變中華民國現狀,不利兩岸關係的發展,並違背蔡英文總統自己的「維持現狀」的諾言。

外交文書應是非常嚴謹的,更何況是自書的國名。總統府或外交部的幕僚寫這封致教廷方濟各教宗的信件,是出於疏忽,還是有意為之?蔡總統應查明,給予國人有所交代。

