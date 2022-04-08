蔣萬安拋出中正紀念堂升級「台灣建設紀念館」，要讓中正紀念堂從一人一家一姓的宗廟，轉化為台灣七十年來的共同記憶；這是蔣家後人適合拋出的呼籲，也是真正的轉型正義。

兩蔣當然對台灣有貢獻，要說是「偉人」也未嘗不可，但「偉人」還是人，威權時期把兩蔣近乎神格化，又未免太過。讓兩蔣走下神壇，由民進黨來做有政治報復之嫌，現在由蔣家後人提出，台灣的各個族群，應當都能接受。

民進黨一直把兩蔣當政治提款機，因此文化部長李永得還是要對蔣萬安雞蛋裡挑骨頭，「那銅像與堂體要如何處理？」有趣了，美國的林肯紀念堂也有塑像，甚至還有總統山，為什麼蔣中正身為政府遷台的首任總統，不能有銅像？

明鄭打跑荷蘭人，清朝打跑明鄭，日本打跑清朝，最後中華民國打跑日本；民進黨對蔣中正最大的怨恨是，為什麼打跑日本之後，不把「台灣還給台灣人」，還要讓台灣成為中華民國的一部分？

按照這個「台灣還給台灣人」的邏輯，民進黨的漢人也應該要包袱款款，把台灣還給原住民，因為原住民才是真正台灣的主人，其他所有族群，都是「外來政權」。用自己做不到的標準來詆毀兩蔣，只能說可笑亦復可悲。

緬懷兩蔣，不是膜拜一對父子，而是尊崇一個時代。讓兩蔣走下神壇，才能真正地走入人心，這對蔣萬安來說，也是一種孝順吧。

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