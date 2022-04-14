Omicron本土病例頻創新高，中央疫情指揮官陳時中坦承，病例數有可能破萬，但他依然垂涎台北市長選舉，無心防疫，以至於防控策略思慮不周，搖擺不定，地方政府各行其是，「灰犀牛風暴」迎面而來。對照上海、香港前車之鑒，前景令人憂心。

上海重症率極低

上海1周以來每日新增病例突破2萬，因封城而出現的物資供應不暢、食品價格高昂、急救需求受阻、方艙環境不佳等亂象，並未動搖北京「動態清零」的決心，使出洪荒之力找出所有感染者，並盡快轉運至集中隔離所，代價龐大但有效。在中央堅定政策指導下，上海指數增長現象已經遏制，疫情可望漸漸趨緩。

無論外界如何評價，大陸動態清零防疫模式，是考慮成本與風險後的最佳選擇。大陸有5200萬60歲以上老年人未接種疫苗，內陸三、四線城市和廣袤鄉村的醫療、檢測、隔離條件，難以承受躺平的代價。以犧牲上海、吉林等零星爆發省市為代價，換取大部分地區的正常生活、社會運轉，是成本較低的理性抉擇。再加上大陸向來擅長「集中力量辦大事」，從2年前武漢封城，到去年底西安封城，再到已實現「社會面清零」的吉林，相信上海疫情受控、社會解封只是時間問題。

兩岸體制、政府能力、社會形態不同，台灣當然無法照搬大陸防疫模式。但也不應該以看熱鬧、不屑一顧乃至幸災樂禍的心態看上海封城引發的問題，而應該冷靜觀察分析上海疫情的變化，找出上海重症率與死亡率極低的原因，用來自我借鏡。

至今上海Omicron未造成死亡個案，僅1例重症，除了新變種病毒本身的特質外，還有3個原因：

第一，上海將最好資源留給中症（大陸稱「普通型」）患者，包括頂尖醫療專家、先進藥物和器械、保證「一人一策」對症下藥、中醫輔助治療等。

第二，官方明確拒絕居家隔離，並要求新增確診者「日清日結」，採檢陽性當天就要送去隔離救治，避免輕症在家拖成重症。

第三，上海疫苗完整接種率逾9成，陸產疫苗雖難以阻止變種病毒感染，但數據證明，打齊3劑可以有效避免出現重症、死亡。

港隔離設施不足

香港則是負面教材。香港3月中旬疫情最高峰時，70歲以上第1劑接種率僅58%，釀成了8000餘人病亡、醫療資源崩潰的慘劇。直到現在，香港80歲以上高齡長者的疫苗完整接種率依然尚未過半。另一個疫情失控的原因，是港府前期隔離設施準備不足，儘管後期在北京援助下新建1萬餘間臨時隔離病房，但至少幾十萬人完全未納入政府防疫體系規管、監測，許多確診者私自違反居家隔離規定，四處傳播病毒，以及多位確診者在家中病亡的情形。

相對而言，新加坡經歷去年「與病毒共存」陣痛期後，已經找到了兼顧防疫和經濟的道路。儘管Omicron也給新加坡帶來較大規模的感染，但醫療資源未出現擠兌，社會運作如常，死亡人數也控制得很低。新加坡是一個基於嚴刑峻法的威權體制，當局對居家隔離、出入社區的疫苗接種要求極為嚴格。台灣老百姓既希望政府管，又不想政府管太多、限制自由，新加坡的防疫經驗雖然亮眼，但台灣只能「看看就好」。

不管政府拋出多少新概念，從蔡總統、蘇院長「不允許病毒肆虐」的表態可以辨識，台灣主流民意拒絕「躺平」、要求政府全力防疫並保障人民健康。但現實非常殘酷：台灣75歲以上疫苗加強針覆蓋率不到6成，長照場所危險性極高，相較港府推出「長者疫苗上門」服務力催接種率，台灣至今仍未有積極措施。台灣進口新冠特效口服藥到貨量嚴重滯後，而香港已經為超過2萬病人開出處方。台北市集中檢疫所只有2000間，恐趕不上疫情爆發後的需求，如果後期被迫以居家隔離為大宗，居家期間如何遠距問診、如何防止感染外溢、如何保障居家者民生需求，這些問題陳時中準備好了嗎？

防疫既是科學也是政治，民進黨政府只玩政治、忽視科學，陳時中防疫團隊如同一個懶惰而僥倖的守城士兵，兵臨城下還滿腦子喝酒吃肉，最後一定是慘敗結局！