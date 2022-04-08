前澳洲總理陸克文新書《可避之戰》主張華府與北京應建構一套「共同戰略架構」，以「有管控的戰略競爭」概念，降低公開衝突的風險，一套雙方都同意的規則和「護欄（紅線）系統」，對避免爆發災難性衝突非常重要。他在接受媒體訪問時並指出，美國若想維繫台海穩定，避免如川普時期經常派高層政府官員訪台，會是重要的一步。

挑戰美國護欄不智

陸克文是公認的「知華派」，無論美方的「護欄」或中國的「紅線」，都符合陸克文的戰略架構理念；在實務上，拜登政府主政1年多來，不再如川普政府，頻頻派遣高層政府官員訪台，也一再宣示台美關係非官方關係，展現拜登政府尊重中美關係護欄之意。但民進黨政府為滿足「台美關係史上最好」內宣需要，卻貿然邀請川普時代國務卿蓬佩奧訪台挑戰美國的「護欄」。

蓬佩奧訪台其實是商業活動，演說酬勞15萬美元，另有商業投資的安排，政治意義不大，民進黨卻刻意渲染其政治意涵，蓬佩奧也把公開行程與演說視為爭取美國2024總統大選共和黨提名的宣傳戰，充滿政治意味。

無論從美台雙邊關係、兩岸關係及美中台三邊關係層面，民進黨政府都輕忽了這個訪問的敏感性及潛在負面效應。

美中關係已成為美國兩黨政治爭執所在，無論是今年11月的美國期中選舉，乃至2024年總統大選，共和黨將重批民主黨政府對中立場不夠強硬，拜登政府則希望展現比共和黨更能處理美中關係，更能有效壓制中共的擴張。但民進黨政府不僅邀請蓬佩奧來訪，蔡英文總統還頒贈「特種大綬景星勳章」，表彰他對台美關係的貢獻，這是在對拜登政府釋放什麼訊號？

蓬佩奧曾表達角逐下任總統之意，但共和黨內實力人物眾多，蓬佩奧顯然不是共和黨初選的重要因素，民進黨高估了他的力量與地位。最重要的是，美國目前是民主黨當家，完全掌控美台關係發展，台灣卻大肆渲染蓬佩奧的訪問，等同為川普的台灣政策背書，打臉民主黨政府，也無異坐實了民進黨押寶川普連任的傳言。

蓬佩奧言行不負責

蓬佩奧抵台前夕，拜登總統派遣由前參謀聯席會議主席穆倫率領跨黨派高階訪問團訪台，主旨在重申美國的安全承諾，以消除烏克蘭危機引發的「疑美論」，但顯然也有為蓬佩奧訪問打預防針之意，換而言之，蓬佩奧的台灣行對美台關係可能減分。

俄烏戰爭仍處於膠著狀態，不知如何落幕，各方憂慮中共針對「台獨」發動武力犯台可能性大幅提高。美國太平洋艦隊司令帕帕羅4日表示，中國大陸勢必從烏克蘭戰爭借鏡學習，但可能的犯台時間點很難預測；參謀聯席會議主席米利警告，「我們正在進入一個愈來愈不穩定的世界，發生重大國際衝突的可能性正在增加，而不是減少」。雖然沒有如同前印太司令部司令戴維森預測，中共可能於2027年攻台，美國最高階將領連續發出警訊絕非危言聳聽。

在高度敏感階段，蓬佩奧訪台最具爭議的一點是，他刻意挑戰「一中」紅線，公開呼籲承認中華民國台灣是自由主權國家，其言論既不負責任，也不具道德感。首先，他在國務卿任內不改變一中政策，卸任後卻大放厥詞，第二，拜登政府已多次公開宣示「不支持台獨」、繼續維持一中承諾，蓬佩奧的主張不具可行性與可信度，除了挑起獨派人士的幻想，激發大陸的強烈反應外，完全無助於兩岸關係的和平與穩定。

帕帕羅承諾美國應履行防衛台灣、支持台灣強化自衛能力責任，但他也指出，台灣必須打造一支難以鎖定的動態軍力，必要情況下能動員社會加入防禦作戰。不過，美國不會改變戰略模糊現狀，台灣除了討論加強戰備、延長兵役期限、動員後備軍人外，更應釋出正確訊號，與大陸培養相互不跨越對方紅線的共識，以降低軍事對抗緊張情勢。只求滿足大內宣，不斷製造衝突火苗，取得政權卻失去台灣，又有什麼意義。