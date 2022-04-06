去年言論自由日，我們發表〈讓臉書透明化〉一文，呼籲臉書與人民團體對話，解決網路言論自由被網路平台限制的疑問。經過一年持續的連絡與觀察，我們發現：

一、臉書總部在宣示上，有善意的回應，甚至成立全球監察會，誓言要使臉書運作更透明化。但臉書地方顯然與總部不同調，在執行上，對網路言論自由的干預與限制並未減少，且限制方法更增多。

二、以上妨害言論自由現象，有些可能是非意識型態的技術問題所造成，我們並不歸咎臉書。我們呼籲應與使用者共同成長，而非對抗，人民團體甚至可協助臉書作體驗環境的改善。唯即使透過唐鳳政委遞交邀請書，也未獲任何回應。

三、網路經營的商業模式在流量，使用者今年如果再無法獲得臉書的平等對待，將無法排除發生第二次#Delete Facebook運動，而使最後的忠誠者永遠離開臉書。同時，言論自由是憲法所保障人民最基本的權力，平台是否能夠不經由司法程序，主觀的限制特定言論，甚至處罰使用者？如果平台本身不能自律自制，可能也必須推動法律的規範。

臉書「全彩論壇」曾經由「國展會」主辦「當言言遇到加加：唐鳳與全彩對話」直播會，「全彩」是臉書的公共事務論壇，壇友包括多樣化人民團體，「國展會」成員則多是在「黨外時期」就獻身言論自由的志士、甚至是民進黨的創黨元老，但被迫離開者。

在會談中達成3項重要共識：一、政府與各人民團體，在維護網路言論的理念是一致的，「言論自由、資訊流通、自律優先、平台安全」應並重。二、唐鳳政委指出「臉書有演算法不透明」，故與臉書等平台的溝通確有必要。三、對於是否為假訊息的處理，唐鳳建議以類似電子郵件「分匣」處理，而非刪文與處罰。

唯經協調一年，並無任何進度。臉書自2016年底後，出現言論緊縮現象。對此，唐鳳指出「臉書有演算法不透明」的問題。具體實現在貼文的處理、與對貼文者的處罰上。尤其處理與處罰的理由為何？當前外人均不得而知，即「不透明」之處。

臉書的處罰非常多：砍社團、砍人、封文、禁留言、禁分享、禁瀏覽、禁查詢、禁通訊、禁……。同時有連坐法，因為社員貼文禁管理員、因為管理員行為禁社員……。且有不明原因「誅九族」現象。還有貼文被置底、閃消、集中營。置底實為侵犯言論自由、又規避違憲譴責的不當「巧門」。亦即對人不對事，將作者貼文放到永遠沒有人看到的底部。「集中營」即永遠同樣幾個人看來看去，被鎖在看不見的牢籠中。

今年言論自由日，期望再努力促成「政府、人民、平台」三邊共同展現維護言論自由的具體行動，如果邀請臉書溝通一直不能成功，必須考慮：號召轉移平台、邀請行政介入、邀請立法公聽、以及最迫不得已的社會運動。

（作者彭百顯為國展基金會董事長，吳統雄為大學退休教師）