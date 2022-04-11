太糗啦！一名網友分享，他先前外出吃午餐時，竟忘記結帳就離開，直到事後才發覺，趕緊向店家約定下班後再去付款。文章曝光後，引起大批網友共鳴，直呼人老了真的容易健忘。

這名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，透露他趁著上班休息時間外出吃午餐，吃飽後即離去，前往便利超商買菸，直到結帳時，手伸進口袋摸錢發覺事情不對勁，因為他出門時，口袋只放1張500元鈔票，吃飽後口袋的錢卻沒變少，他才意識到自己沒付午餐錢，不小心吃了一頓霸王餐。

原PO說，他事後趕緊在網路上搜尋店家的聯繫方式，果真店家也說沒收到錢，同時向店家約定，待下班後再過去結帳；原PO經歷這場插曲後，便在文章中感嘆自己實在是老了，簡直像得老年失智症。

文章曝光後，引起眾人共鳴，不少網友點頭如搗蒜，直呼年紀大真的會忘記結帳，釣出多位網友分享「健忘的經歷」；還有網友調侃表示，「其實老闆剛剛已經要PO文了…」、「下班過去看見牆上有自己照片」。