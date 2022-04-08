華盛頓智庫戰略與國際研究中心(CSIS)在最近一份報告中指出，中國大陸最大的國有造船公司與台灣最大航運公司簽訂大量造船合同，將助力中共海軍升級，已足以對台灣構成安全上的擔憂。從衛星圖片分析，在大陸江南造船廠內，屬於台灣長榮公司的船體就停在中共巡洋艦和驅逐艦旁邊。

《美國之音》報導說，美國戰略與國際研究中心在一份報告中稱，自2018年以來，台灣長榮海運公司(Evergreen Marine Corp.)從中國大陸購買了44艘船，除2艘外，其餘都是從生產中共軍艦的造船廠訂購，其中包括中船集團。

報導說，中船集團全名是中國船舶工業集團公司(CSSC)，它是中國規模最大的國有造船公司，也是快速擴張的解放軍海軍艦隊非常重要的造船廠。據了解，中船集團正負責承建中國的第3艘航空母艦。

總部位於華盛頓的智庫CSIS說，一些外國公司，包括美國的盟友法國等國家的公司，也從中船集團購船。由於中船集團與中共軍方有聯繫，美國已將中船集團列入美國個人和企業的投資黑名單。

CSIS說，雖然中國造船業外資流向的透明度有限，但「現有證據表明，來自外國訂單的利潤很可能降低了中國海軍升級的成本。」這些外國合同對該地區一些民主國家來說是「對國家安全的切實威脅」，並表示企業應該考慮美國的盟友韓國和日本作為替代造船夥伴。

CSIS的研究內容包括了2022年2月的商業衛星圖像，顯示在中國最新的航空母艦附近，至少有3艘長榮船體正在建造，地點在上海附近的中船集團子公司江南造船廠。長榮船也停靠在中共海軍巡洋艦和驅逐艦旁邊，「這些圖像表明中國主要造船廠的軍事和民用運營之間存在直接資源共享」。

長榮在一份聲明中稱，其所有集裝箱船項目都經過國際招標，長榮和中船商用造船部門的合同與中船軍用造船部門的合同「完全不同和獨立」。

「我們認為民用商船的建造活動與國家海軍項目沒有任何關係」，長榮補充說，長榮向投資者和有關部門披露了有關訂單的信息。