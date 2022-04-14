「台灣─瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」來台展開為期5天的訪問行程，立法院長游錫堃今中午設宴接見時表示，感謝協會成員以實際行動聲援我國，除力挺台灣參加WHO，去年10月更在歐洲議會報告「台歐盟政治關係暨合作」，產生首份台歐盟政治關係文件，瑞典的民主表現是台灣學習的典範。

台歐政界交流日益頻繁，「台灣─瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」日前抵台後，展開為期5天的訪問行程。台瑞典國會議員協會主席歐柏莉(Boriana Åberg)於今天中午，偕同訪團成員魏莫斯(Charlie Weimers)等議員，前往立法院拜會院長游錫堃。

游錫堃在宴請訪問團前致詞表示，最近50天來，關注與支持烏克蘭已成為全球自由民主信仰者最關心的議題，台灣也不例外。提到烏克蘭，很難不想到俄羅斯入侵烏克蘭的20天前，習近平及普丁發表聯合聲明，重談「台灣是中國領土不可分割的一部分」的謊言，顯露中共無時無刻不忘記併吞台灣的野心，但台灣與中國一邊一國已是鐵錚錚的事實。

游錫堃指出，在烏俄戰爭陰影下，藉此呼籲國際社會一定不能忽視中共政權「對內壓迫，對外擴張」的本質。他說，中共在引入市場經濟後，受到「天無二日，土無二王」、「普天之下，莫非王土，率土之濱，莫非王臣」的中國傳統政治思想影響之下，其「犯我強漢者雖遠必誅」的天朝心態，及實現中華民族偉大復興的「中國夢」，造成印太地區極大的緊張，也對全球和平造成巨大的威脅。

因此，游錫堃強調，他要代表台灣國會感謝歐柏莉在擔任「台瑞典國會議員協會」主席以來，與協會成員以實際行動聲援我國，力挺台灣參加WHO，更號召34位瑞典國會議員，聯名致函聯合國秘書長支持台灣參與聯合國。

游錫堃也說，魏莫斯議員去年10月在歐洲議會報告「台歐盟政治關係暨合作」，獲得壓倒性票數通過，產生首份台歐盟政治關係文件。他強調，魏莫斯議員無懼壓力，提出友我文件，帶動歐洲議會陸續出現呼籲中國停止威脅台海及印太地區和平穩定的決議，因此要藉此機會表達感謝，瑞典的民主表現是台灣學習的典範。