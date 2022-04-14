張國煒今天接掌立榮航空董座，對於下一步是不是直指長榮航(2618)，張國煒表示，沒有發生的事都不是事實，沒有所謂代管長榮航，長榮航現在經營團隊都弄的不錯，面對疫情轉換非常快，沒有需要代不代管問題，真正有需求再來談，坦白講，現在臆測的事情一點意義都沒有，也浪費社會資源，有很多人想看，但也有很多人不想看長榮的事。

他說，立榮跟長榮航的調度有相關連，過去他在長榮航本來要促使長榮航跟立榮，後來離開後被擱置，也因為擱置才有機會回來立榮，是幸與不幸也不知道，但兩家公司有部分連結很緊，像很多人事、業務、服務掛在長榮航，最終還是要以大眾行的權利優先，家裡有什麼事情家裡處理，不要影響大眾權利。

對於要不要回長榮航，張國煒表示，長榮航沒有回去必要，雖然自己有9％持股，但外面股民很多，不是有持股一定要回去，要不要回去，大股東、小股東、外資有同樣想法及支持才有機會，不過，現在個人是沒有想法，畢竟已經創星宇，要把星宇顧好，不要貪心，對兄弟有交代，既然把大家帶出來創星宇，就有責任安心立命顧好。