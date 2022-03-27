近日本土個案暴增，且多數屬於突破性感染，毒理專家招名威直言，狀況讓人有點擔心，台灣疫情趨緩同時，看到路上很多人口罩拉到下巴，或不戴口罩，甚至出現疫情快要結束的想法，「觀念很不安全」，恐會導致疫情隨時爆發，在疫情還沒完全結束前，沒有人有鬆懈的本錢。

招名威昨（26）日於個人臉書粉專指出，疫情指揮中心26日公布新增21例本土案例，比25日新增的14例還要更多，確實讓人有點擔心。他說24日確診的15例本土分析，新增的確診個案雖然和指揮中心平常公布的沒有太大差異，但這15例全是突破性感染，當中11人還打了第三劑加強針，打疫苗無法保證不會感染，染疫後還是有可能重症、死亡。

招名威說，若沒有做好防疫，疫情又會在台灣爆發，不僅讓無法打疫苗或還沒打疫苗的族群處在危險環境中，也會造成醫療量能崩潰，台灣疫情趨緩、與病毒共存的同時，防疫措施也適度鬆綁，這是為了讓生活與防疫之間取得平衡，不代表疫情已結束，或是不需要繼續防疫。

招名威表示，國內疫情控制良好，再加上病毒有流感化趨勢，讓不少人鬆懈，甚至出現疫情已差不多要結束的想法，他直言有這樣想法很危險，誰知道病毒會不會像香港、南韓，突然大爆發？

招名威說，在路上看到很多人口罩直接拉到下巴，口鼻露在外面，有的還不戴口罩，「觀念很不安全」。他強調，疫情還沒結束，接下來會如何發展也要繼續觀察，在新冠肺炎畫下句點前，沒有人有鬆懈的本錢。