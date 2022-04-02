全球疫情趨緩後，國內健身器材大廠喬山卻不惜投資上千萬元，找上World Gym推出兩百堂線上課程，原來這兩家年營收上百億元的健身巨頭都想打造出「台灣Peloton」，要攜手走出後疫情的新出路。

走過疫情期間的跌跤與狂飆，健身器材大廠喬山如何布局下一步？

新冠疫情重創全球商用健身產業，去年又因運費與原物料飆漲，讓喬山在營收創新高的同時，全年EPS（每股稅後純益）大幅滑落到0.13元。所幸，今年以來歐美疫情趨緩，國際連鎖健身房的會員人數「彈跳式」回升。

今年，喬山前兩個月合併營收近50億元，年增5.61％，創下同期新高；其中，商用健身類營收更年增7成。

商用健身跳躍式的復甦，為何喬山卻大手筆要拚出居家健身新局，甚至首度找上台灣最大健身品牌World Gym推出線上健身課程，它有何盤算？

居家健身夯 魔鏡搭課程上線

其實兩年前，喬山就開始布局居家健身商機。2020年，喬山大動作推出結合鏡子與螢幕的健身魔鏡後，又上市家用飛輪，至今兩項產品合計銷售近5千台；今年第4季，喬山不僅要再推新品家用跑步機，甚至把今年銷售目標拉高到單年6千台。

問題來了，過去喬山的強項是商用健身器材，新跨入居家健身領域，若要業績達標，關鍵在線上課程內容要夠好。除了邀請世界球后戴資穎錄製課程，上線後吸睛效果十足，不到1年又趁勝追擊，找上既有大客戶World Gym合作，企圖強強聯手、後發先至。

「其實要做線上健身的內容，最合適的不應該是喬山，而是有最強師資又有課程設計能力的World Gym。」喬山健康科技台灣區總經理蔡慶裕坦言，喬山是健身器材製造商，在推出家用健身器材後必須要跨入內容的製作，初期在自製課程上有做出成績，但要讓課程更多元豐富還是要交給專業。「你可以想像，World Gym就是健身界的少林寺，而喬山則是專門幫忙做武器。」

2021年初，喬山主動找上World Gym，沒想到雙方才著手討論線上課程內容，同年5月國內就爆發本土疫情，合作只能先擱置。但World Gym為了會員需求緊急應變，密集錄製免費線上課程放到YouTube等平台上供會員使用，短短兩個月累積160萬次的點閱率，這給World Gym打了一劑強心針，更堅信要與喬山攜手做線上課程。

World Gym台灣區總裁柯約翰表示，在這波全球疫情中，美國健身預約系統商統計，疫情前只有7％的健身族群會使用線上課程，但疫情爆發後，有8成的人改由線上運動，就算目前疫情趨緩，依舊有25％的健身族群維持線上健身，可見居家搭配線上健身是不可逆的趨勢。

為了找出有潛力的線上健身課程明星教練，World Gym舉辦了「百萬健身之星」海選活動，且徵選不限集團教練，成功找出20名「網紅教練」錄製課程。