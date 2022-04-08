育世博8日宣布，將於4/8-4/13在美國紐奧良以線下與線上同時舉行的2022年美國癌症研究協會（AACR）年會，以海報形式展示其異體gamma delta T細胞新藥ACE1831的臨床前數據。

AACR年會是全球癌症相關研究界的焦點，科學家、臨床醫生、生技製藥研發及其他專業人員、病友團體等等齊聚一堂，分享癌症科學和醫學的全球最新進展，全面展現了來自世界各地機構癌症研究領域最新的工作進展成果。

研究結果顯示，ACE1831作為一種異體細胞藥品，在臨床前研究對B細胞淋巴瘤展現效力，在小鼠模型中驗證無顯著毒性反應、卓越的抗癌活性及有效延長存活率。在製程過程具一致性、可製造性且可規模化，相較自體細胞治療較具成本效益。在細胞活性方面，具可凍存的特性，且能展現其較低的安全性風險，在與單株抗體Obinutuzumab合併使用時，也展現加乘的毒殺癌細胞的效價（potency）。