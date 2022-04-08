外電路透社引述美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資料表示，長榮向大陸造船廠訂造貨櫃船，因大陸造船廠快速擴張人民解放軍艦，此舉間接降低大陸海軍的成本，危及國安。長榮8日回應指出，長榮除了向大陸訂船，也在台灣、韓國及日本訂船，新船採購純屬民間商業行為。

長榮8日指出，長榮為上市公司，對於新造船等資產採購案，皆依規定在證券交易所發布重大訊息，通知主管機關及投資人。

同時，船舶的採購均採國際公開招標，除了大陸外，長榮也在台灣、韓國及日本訂造新船。

長榮累計在韓國造船廠訂造貨櫃船數量為58艘，運能逾73萬TEU，超過大陸廠商所承造的35艘，運能約24萬TEU。

長榮強調，新船採購純屬民間商業行為，承造長榮船舶的大陸廠商屬於船舶集團的商船部門，與其軍工部門無涉。許多國家的造船廠皆依此慣例，設有商用及軍用二種不同部門。

業界人士表示，全球造船廠前兩大國為韓國、大陸，多數的海運業者的新船訂單會分批下給這兩個國家。

依據Alphaliner資料顯示，法國達飛（CMA）在大陸累計訂造45艘，地中航運（MSC）也有44艘，國內的萬海有14艘，長榮有35艘，長榮並不是最多。