台積電今（14日）召開法說會，股價早盤上漲5元觸及578元，激勵台股大盤以17353.25點開出，上漲逾35點，隨後持續有買盤進場，漲幅擴至近百點。

台股昨（14日）在權值股台積電大漲16元帶動下強彈310.74點，收在17301.65點，收復萬七大關，成交值為2609.58億，三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超149.51億，自營商買超12.59億，投信買超31.31億，外資及陸資買超105.61億。

美股周三四大指數皆收紅，道瓊上漲344.23點（或1.01%）至34564.59點，那斯達克指勁揚272.02點（或2.03%）至13643.59點，標普500指數漲49.14點（或1.12%）至4446.59點，費城半導體指數漲71.85點（或2.36%）至3119.32點。

工商時報報導，康和證券投資總監廖繼弘及第一金投顧董事長陳奕光均認為，台股13日收復17,000是今年3月以來第三次跌破又再重新站回，接下來行情可望在17,000～17,700點區間震盪。