長榮集團上演經營權之爭，立榮航空董事長張國煒14日對媒體侃侃而談了17分鐘，他首要反駁媒體指出的「利益交換說」，也回應媒體詢問父親張榮發遺囑的事情，因一審宣判遺屬有效，張國煒表示，代表自己沒有說謊，這個遺囑不是他編造出來，也認同集團的事應由張家人來作主。

張國煒表示，他認同大哥張國華提到長榮集團是張家的產業，畢竟是父親花了幾十年努力下來，但激情過後，還是要把理性收回來，沒有一個人想要毀壞這個集團，兄弟姐妹大家都有股份，不要由外人來操縱，讓大家來吵架，「這中間有太多有心人士，希望不要讓這些人破壞。」

張國煒重申，我們現在就是以穩定公司為原則，「家裡的事情家裡處理，不要影響大家的權利！」而對於自己這次接任立榮航空，主要就是希望先把立榮做好，「我現在也只是先代管。」

對於大房三哥張國政提請父親遺囑無效等官司目前仍在進行，張國煒說，兄弟姐妹之間看法不同，這是可以尊重，他只想表達的是，自己沒有說謊，這個遺囑不是他編造出來。

張國煒重申，大家都是兄弟姐妹，或許吵架歸吵架，但集團是張家的產業，大家現在就是有共識，希望以分工的方式來穩定集團的各事業體。

張國煒也強調，自己到現在一直都還是很尊重大哥，現在到底要不要談也不知道，但「我是最小的弟弟，也輪不到找我談。」但他也提到，大哥張國華一方面又希望不要分家，一方面卻又要解散長榮國際與巴拿馬長榮，似乎有點矛盾，他也以大哥是否「嗑藥」來形容，但他相信，家族兄弟之間，還是都希望集團可以永續穩定的經營下去。