台灣昨一口氣暴增104例本土，創今年新高，短短1周累計418人染疫，而疾管署也公布「最新確診地圖」，只見2022年才過4個月，本土就出現1328例確診，全台22縣市中19個縣市已淪陷，本島更只剩下南投縣死守零確診。

根據疾管署網站資料顯示，自2022年起至今，已出現1328例本土，其中又以桃園市最多共492人確診，其次是高雄市231例，接著依序是新北市219例、基隆市102例、台北市84例、新竹縣70例、台南市35例、台東縣17例、宜蘭縣14例、苗栗縣14例、新竹市11例、彰化縣9例、嘉義縣6例、雲林縣6例、台中市5例、屏東縣4例、花蓮縣4例、嘉義市4例、金門縣1例。

台灣22個縣市中，有19個縣市出現本土案例，原本維持零本土的花蓮縣也失守，目前只剩下南投縣、連江縣與澎湖縣維持零確診的好成績；以台灣本島部分來看的話，唯一的淨土竟然只剩下南投縣。而目前台灣累計有20條感染源不明的傳播鏈。