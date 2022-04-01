新北市今日新增40例確診個案，包含三峽區某國小1師、土城區某高中1生、中和某國小2生及幼兒園1生、另所國小1生與永和區某高中1生，目前衛生局正展開匡列疫調，都可能會停課。

教育局表示，後續停課將依教育部校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課標準，1 班有1位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課10天，1校2班以上有師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校停課10天。期間線上授課。影響班級與人數還在統計。