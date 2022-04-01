疫情炸！三峽、土城、中永和 新北5校將停課 15:462022/04/01 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北新增40例包含1師6生確診 5校將停課。（新北市衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今日新增40例確診個案，包含三峽區某國小1師、土城區某高中1生、中和某國小2生及幼兒園1生、另所國小1生與永和區某高中1生，目前衛生局正展開匡列疫調，都可能會停課。 教育局表示，後續停課將依教育部校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課標準，1 班有1位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課10天，1校2班以上有師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校停課10天。期間線上授課。影響班級與人數還在統計。 疫情擴散燒進校園 9縣市17校停課 桃園多點爆發＋15 鄭文燦籲放長假後一定要快篩 #停課 #40 #師生 #10天 #高中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 舞蹈老師染疫傳播鏈擴大 宜蘭縣已累計3校停課 16:002022/03/31 生活 本土疫情到處竄 亂多散！全台18校停課 07:122022/03/31 生活 舞蹈老師傳播鏈擴散！桃園高中1生染疫 今全校停課 10:392022/03/31 生活 新北三峽某國小老師確診 11班共200多名學生今停課 10:572022/04/01 生活 全家第4000店開幕 訂便當、雙溫寄取靠消費者自己來 18:252022/03/31 生活 台南冬季禽流感防疫監測 採檢3240件結果出爐 09:322022/03/31 生活 板橋海山國小學生確診 該班停課10天 中和也爆一家3口染疫 11:262022/03/31 生活 校園疫情爆炸！桃園4校再增確診 中原大學全校停課10天 18:262022/03/31 生活 桃園校園再爆學生3確診 今天已知有8人染疫 12:432022/04/01 生活 調查：疫情害雙北3大族群好「心」苦 這年齡女性最焦慮 09:162022/04/01 健康 全家4000店達陣！緊抓快行動、懶商機與綠生活3趨勢 10:552022/03/31 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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