新竹縣仰德高中3生確診 全校急停課10天採檢 22:032022/04/07 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣仰德高中班級3生確診 全校急停課10天採檢。（翻攝Google Maps） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣政府指出，新豐鄉仰德高中有名家長確診，學生就讀班級預防性停課1天後，有3名學生被檢出確診，因此該校從4月2日到11日停課10天，8日將進行全校採檢。竹北市興隆國小有外師確診預防性停課1天後，外師就讀該校的1名學生也確診，該班自4月2日到11日停課10天，8日將進行全校採檢，除確診學生班級外，其餘班級明天預防性停課1天。 雲林揚子高中1生確診 1200名師生急篩檢 花蓮餐酒館群聚恐擴散社區 2小學生染疫班級停課 #新冠肺炎 #台灣 #新竹縣 #確診 #仰德高中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東2學生確診 禁跨縣市戶外教學、畢旅 20:052022/04/07 生活 單日72個本土學生確診 139校全校或部分班級停課 19:302022/04/07 生活 雲林增2確診 虎尾揚子中學全校1200名師生將PCR 15:562022/04/07 生活 土城分局1員警確診 連假曾到新兒童樂園 11:212022/04/07 生活 新竹中華大學爆首例學生確診 連假北上聚餐5親戚也染疫 13:242022/04/07 生活 宜蘭確診＋3 校外教學、畢旅暫緩 04:102022/04/07 地方新聞 中正大學1生確診 連假曾到校內練團 匡列9師生 12:022022/04/07 生活 外縣市6確診到過屏東 當中4人玩遍小琉球 16:562022/04/07 生活 確診者足跡重疊！台南安順國小緊急宣布下午停課 13:072022/04/07 生活 成大再傳碩士生確診 參加台灣祭百餘名學生改採線上授課 09:112022/04/07 生活 苗栗縣再增1國小三年級學生確診 Ct值曝光 該班停課10天 20:412022/04/07 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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