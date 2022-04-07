新竹縣政府指出，新豐鄉仰德高中有名家長確診，學生就讀班級預防性停課1天後，有3名學生被檢出確診，因此該校從4月2日到11日停課10天，8日將進行全校採檢。竹北市興隆國小有外師確診預防性停課1天後，外師就讀該校的1名學生也確診，該班自4月2日到11日停課10天，8日將進行全校採檢，除確診學生班級外，其餘班級明天預防性停課1天。