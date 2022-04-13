南投縣13日新增1例確診病例，案29534為58歲的醫療機構照服員，12日傍晚PCR採檢陽性，CT值15.3。（衛生局提供／吳建輝南投傳真）

衛生局也公布最新足跡。（衛生局提供／吳建輝南投傳真）

南投縣13日新增1例確診病例，案29534為58歲的醫療機構照服員，12日傍晚PCR採檢陽性，CT值15.3，衛生局長陳南松表示，目前一共匡列包括醫療機構同事，密切接觸住民、社團友人等共150人採檢，所幸經PCR採檢後都呈陰性，這也是我們所樂見。

陳南松指出，12日晚間接獲花蓮衛生局通報，案29534的父母確診，因為9日案29534父母到南投探視女兒，因此獲報後立即通知採檢，當天晚間PCR採檢後確診，而因為案29534在醫療院所工作，擔任照服員工作，因此衛生局不敢大意，緊急匡列將院所同事、住民採檢。

陳南松說，包括案29534的同住家人、密切接觸親友、社團友人、以及職場同事、住民共151人，所幸PCR採檢結果皆為陰性，這也是我們所樂見，目前匡列居家隔離27人，自主健康管理124人，另外也針對職場部分收集環境檢體，相關檢驗報告也都成為陰性。

陳南松強調，案29534雖然在醫療院所工作，擔任照服員，不過因為是管理階層，因此比較少在醫療院所內移動，不過仍有負責照顧3名住民，不過經採檢後也都成為陰性，也呼籲所有民眾應盡速接種第三劑追加劑疫苗，減少傳染後重症風險，勤洗手保持社交距離，保護自己也保護他人。