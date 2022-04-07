校園疫情爆炸 全台14縣市128校停課防疫 09:142022/04/07 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部統計，6日有14縣市的128校部分或全部停課。（林志成攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 校園疫情大爆炸，教育部今早公布最新統計，6日有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市計14縣市、128所園校（含幼兒園9所、國小51校、國中14校、高級中等學校18校、大專校院36校），採全校或部分班級停課（含線上教學）。 新北今再增4校、2幼兒園停課 累計21校受影響 台中＋5 高中生染疫學校不停課 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #校園疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭＋3 縣府宣布：校外教學、畢旅都暫緩 16:142022/04/06 生活 桃園晚間又傳3學生確診 大園國小、健行科大急停課 19:272022/04/06 生活 北市金華國中教師確診 4班級120名學生即起停課 10:582022/04/06 生活 大甲媽遶境新港 3國中小停課3天 沒識別證禁入廟 13:582022/04/06 生活 他花百萬買BMW中古車 亮引擎、機油燈「氣缸活塞」也壞 17:402022/04/06 社會 台中＋5足跡出爐 高中男打2劑BNT染疫 不停課原因曝 15:452022/04/05 生活 累計6所國中小遠距教學 宜蘭市今大規模清消所有校園 14:372022/04/05 生活 竹市今增至少3例 康橋小學、新科國中停課10天 10:162022/04/05 生活 基隆推「防疫愛心篩檢」 仁愛區首發4240份快篩試劑 18:022022/04/05 生活 板橋某國中驚傳1生確診 校方急宣布該班停課 20:072022/04/05 生活 校園疫情大爆炸 北市鼓勵各校遠距教學 04:102022/04/07 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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