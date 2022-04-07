校園疫情大爆炸，教育部今早公布最新統計，6日有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市計14縣市、128所園校（含幼兒園9所、國小51校、國中14校、高級中等學校18校、大專校院36校），採全校或部分班級停課（含線上教學）。