受到國內本土新冠肺炎疫情持續延燒影響，台中市政府教育局日前就宣布4月1日起禁止學校對外開放，7日更進一步宣布即日起至4月30日；高中職以下學校暫停跨縣市畢業旅行、校外教學活動。後續將視疫情滾動檢討，判斷日期是否延長或調整。

市長盧秀燕今天到大甲區參加大甲北堤東路自行車道啟用典禮時，盧秀燕說，目前中央雖沒有在疫情期間暫停各校跨縣市畢業旅行、校外教學活動，但台中市政府為保護師生，即日起暫停高中職以下學校跨縣市的校畢業旅行、校外教學活動，以減少師生染疫風險。

教育局指出，目前大里區有一所國小師生251人，4月6、7日在高雄、台南進行校外教學，返程後要進行快篩，陰性才能回學校上課。另有一所國立高職學校師生644人，4月6至8日在南投進行校外教學，雖非市府管轄，但待他們返程後，一樣也會進行快篩，呈現陰性後才能回學校上課。

教育局強調，統計4月7至30日，台中市計50所高中職以下學校的校外教學、畢業旅行，將因此暫停或延後；4月1日起已禁止高中職以下學校對外開放，現在加嚴加密，一切以保護師生為要。