花蓮新冠肺炎確診個案今暴增16例，有14例是奧斯卡美式餐酒館群聚延燒，包括醫師、海巡人員、大學生、房務員，其中有2名小學生均染疫，引發家長關切校園防疫問題，縣府代理秘書長饒忠回應，目前一所學校已宣布預防性班級停課10天，教育處已通知各校，若有相關症狀即時回報，掌握疫情，確保師生健康。

這2名9歲學生案25707、案25895，CT值分別為19.4 、17.5，因家長與染疫案25184為好友，曾相約到花蓮市奧斯卡用餐、豐川菜館用餐因此接觸者，導致家中成員收到傳染。

針對2名國小生確診，縣府代理秘書長饒忠說，其中一所學校班級預防性停課10天，另一所則因小學生放假中確診，沒有返校，因此該校正常上課，目前各校均會加強環境清消作業。

縣府教育處代理處長翁書敏稍早指出，因應本土肺炎疫情數量增多，連假收假前已針對縣內各國中小校園全面清消，「即日起暫停開放校外人士進入校園」，雖目前仍未強制要求教職員快篩，但若出現呼吸道症狀須回報，並進行快篩。

另外，縣府表示，位於衛福部花蓮醫院的快篩站從上月31日到昨天，共篩檢5079人，陽性12人。快篩站持續運作，即日起至8日上午9時至下午3時、9、10日中午12時至晚間6時，都可以到部花的明禮路停車場篩檢。

花蓮火車站前的新冠疫苗接種站也在9、10、16、17、23、24日下午2時至晚間8時提供接種；平日可到衛生局合約醫療院所接種，都是隨到隨打，呼籲儘速施打疫苗。