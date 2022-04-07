台中市政府消防局今年編列1631萬元，改善台中市災害應變中心資訊設備，提升災變能力，另1500多名外勤救災人員以往使用無線電系統，目前逐步汰換舊換新，升級為數位無線電系統，有熱心民間企業豪氣捐400萬元，購置數位類比雙模無線電手提台100組及固定台36組，達到科技防救災目標。

消防局表示，台中市災害應變中心啟用迄今已逾13年，難以發揮最佳化狀況，加上台中市災害應變作業已導向全事故功能分組模式進行，以致軟硬體設施不敷使用。有鑑於此，消防局依現有空間規劃現代化作業環境，並進行資訊設備汰舊換新，結合智慧化系統整合，以達到科技防救災目標。

另火警救災現場內火勢狀況瞬息萬變，消防局表示，前線消防員必需透過無線電傳達即時救災狀況，隨時應變各種緊急狀況。消防局外勤救災人員目前達1500多人，救災人員所使用的無線電正積極汰換舊式類比無線電系統，升級為數位無線電系統，以提升救災通訊品質。

明明鋁業老闆獲知，台中市政府消防局有汰換無線電裝備需求後，一口氣花400萬元，購置數位類比雙模無線電手提台100組及固定台36組，並捐贈消防車輛，回饋地方、熱心公益，不遺餘力。

消防局長曾進財指出，火警救災現場，消防人員進入火場救災，穿著消防衣帽、背上空氣瓶，全身裝備重達20多公斤，且火場內瞬息萬變，政府資源有限，民力無窮，民間捐贈的裝備資源妥善運用。無線電必須十分暢通，消防員才能確實且快速回報火場內狀況，隨時應變各種緊急狀況。