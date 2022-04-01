傳播超強！桃園工作室群聚 一夜22人確診 14:212022/04/01 中時 王家瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳播超強！桃園工作室群聚 一夜22人確診（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園今天新增一家工作室22人群聚，陳時中表示，這是昨天下午突然增加的情況，桃園市政府快速調查員工及家屬發現染疫很多，員工共7例，差不多工作室全部員工都確診，家人也有13例染疫，以及2例接觸者。 人口紅利助攻 桃園房市穩健成長 前鎮化工廠傳播鏈＋2 高市府：匡列隔離期間發病確診 #桃園 #染疫 #新冠肺炎 #台灣 #群聚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不等了 羅智強最快明宣布選桃園 04:102022/04/01 政治要聞 羅智強參選桃園市長 黃暐瀚：已快到「魚死網破」時候了 10:532022/04/01 政治 直播》本土爆量104例 北北基桃4縣市 92人染疫 13:502022/04/01 生活 黃暐瀚爆藍營桃園市長民調第一名是他！ 在地人親揭要選誰 09:482022/04/01 政治 調查：疫情害雙北3大族群好「心」苦 這年齡女性最焦慮 09:162022/04/01 健康 A8長庚生活圈絕版千坪基地 「豐邑氧森」低密度宜居環境 08:002022/04/01 財經 基隆市警察局再傳4人確診 當中3人未到刑警餐會 11:562022/04/01 生活 桃園確診女偵查佐曾到桃檢 地檢署急採驗結果出爐 14:092022/04/01 社會 花蓮慈院疫情擴大 醫護紛確診民眾憂院內感染 13:012022/04/01 生活 基隆又一所大學淪陷 崇右影藝科大3學生確診 09:512022/04/01 生活 新北三峽某國小老師確診 11班共200多名學生今停課 10:572022/04/01 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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