花蓮今天一口氣暴增16例，其中14例為奧斯卡餐酒館有關，該餐廳自確診超商店員案24686於1日出現足跡後，迄今已有24人染疫，另外1人則是慈濟大學學生，上月28日與台北2歲確診童同時間出入慈濟醫院急診室而染疫，另1例則是在外縣市染疫，因戶籍地在花蓮，因此列入花蓮確診案例。

衛生局長朱家祥說明16例，第1例為案25710，是慈濟大學的女學生，CT值29.7，平時住在學生宿社，上月28日因身體不適曾到慈濟醫院急診室留院觀察，不過同一天台北2歲確診童發燒抽筋到院急診，2人床位臨近，因而染疫。

朱家祥說，另外14例均與奧斯卡餐酒館有關，10例因曾赴該餐酒館染疫，另外4例則因家人足跡重疊確診。

案25446與案25712為胞姊妹，分別為東華大學學生與計畫助理，2人3日與同校社工案25708、男同學案25610一同到奧斯卡餐酒館聚餐，由於案25446在4日收到細胞簡訊，隔天快篩陽性後到醫院PCR篩檢陽性確診，其他3人得知此事後，分別前往快篩，經PCR篩檢陽性後相繼確診。

案25444、案25445、案25706、案25608、案25609、案25709則分別在3、4日期間曾到奧斯卡餐酒館，因足跡重疊及好友相繼染疫，收到衛生局細胞簡訊前往醫院篩檢後確診。其中案25445是奧斯卡餐酒館店員、案25608則是一名27歲的海巡男隊員，案25609是醫院醫師、案25709則是慈濟醫院行政助理。案25589則是外縣市確診個案，但他曾在3日到奧斯卡餐酒館用餐，因足跡重疊而染疫。

另外4例則與案25184與其父親案25188有關，案25184曾赴奧斯卡餐酒館後，將病毒帶回家傳染給父親案25188，其堂妹案25711與大嫂案25173相繼染疫，甚至父親2名好友的兒子也相繼染疫，分別為案25707與案25895。

案25607為宜陽軍艦軍人，足跡都在外地，因戶籍在花蓮，因而被列為花蓮確診個案。

花蓮確診足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮確診足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮確診足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮確診足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮確診足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮確診足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮確診足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮確診足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮確診足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮確診足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮確診足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮確診足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮確診足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮確診足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮確診足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮確診足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

由於新增的16例中，有15例都是在花蓮境內染疫，其足跡除奧斯卡餐酒館，更遍及花蓮市、吉安鄉與壽豐鄉，縣府目前已針對21處公共場域進行清消。