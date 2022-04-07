台灣本土疫情炸鍋，短短6天暴增1077例確診，而疾管署也公布「最新確診地圖」，只見全台22縣市已有19縣市淪陷，本島唯一的淨土只剩縣南投縣，而新北市、桃園市、高雄市、基隆市、台北市與新竹縣等6縣市，自2022年1月至今已突破百人染疫。

根據疾管署網站資料顯示，自2022年起至今，已出現2273例本土，其中又以新北市最多共585人確診，其次是桃園市579人染疫，接著依序是高雄市282例、基隆市270例、台北市208例、新竹縣116例、宜蘭縣40例、台南市37例、新竹市29例、花蓮縣28例、台東縣19例、台中市17例、彰化縣17例、苗栗縣15例、屏東縣10例、嘉義縣8例、雲林縣6例、嘉義市4例與金門縣3例。

而台灣22個縣市中已有19縣市失守，本島的部分更是只剩下南投縣維持零確診，其餘2個沒有本土個案的縣市為連江縣與澎湖縣。

中央流行疫情指揮中心昨也在記者會上透露，台灣目前本土個案很多，疫調重心逐漸轉移到後續匡列和個案處理，比較難計算感染源明的傳播鏈有多少，因此無法提供不明傳播鏈的精確數字。